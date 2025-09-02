İSTOÇ’da Yangın Kontrol Altında: 17 İşyeri Hasar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENLERİ

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangının, plastik malzemeler satan bir iş yerinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple başladığı bildiriliyor.

ALEVLERİN YAYILMASI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın kısa sürede büyüyerek komşu iş yerlerine sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etme çalışmalarını başlattı. İş yerlerinden yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren bir çabanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere bilgi veren Vali Gül, “Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, dükkanlara gelen vatandaşların eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.