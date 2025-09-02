İSTOÇ’daki Yangın Kontrol Altında: 17 İş Yeri Zarar Gördü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle yangın, plastik malzemeleri satan iş yerinde başladı.

ALEVLER DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanlar, gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada 7 bin 200 iş yeri var. Böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangında bir facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları ise içerideki ürünler nedeniyle zarar gördü. Şu an yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor,” dedi. Ayrıca, dükkân sahiplerinin gelen vatandaşlar eşya çıkarmaya çabaladığı gözlemlendi.