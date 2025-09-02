İSTOÇ Yangını Kontrol Altında: 17 İşyeri Hasar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yangın, plastik malzemeleri satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

ALEVLERİN YAYILMASI

Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek yanındaki iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren bir müdahale sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere verdiği bilgilerde, “Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yangın sonrası, dükkân sahiplerinin eşyalarını çıkarmaya çalıştığı gözlemlendi.