İsveç’te Havalimanı Tuvaletinde Belgeler Unutuldu

GÜVENLİK ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in NATO üyeliği sürecinde önemli bir güvenlik zafiyeti yaşandığı belirlendi. İsveç merkezli Dagens Nyheter’in haberine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara ziyareti sonrası hükümetin gizli belgeleri Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutuldu. Habere göre, Kristersson’un Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda Havalimanı’ndaki bir tuvalette bırakıldı. Bu dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakereleriyle ilgili hassas bilgileri barındırıyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Böylece belgeler, bir süre yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Dosyanın ne kadar süre kayıp kaldığı ise bilinmiyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Regeringskansliet (Başbakanlık) olayı doğruladı. Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemelerde dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” bulunmadığını belirtirken, bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını açıkladı. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğini ve hassas olduğunu ortaya çıkardı. Unutulan dosyanın, yurt dışı seyahatlerde bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, içinde genellikle arka plan notları ve konuşma başlıkları bulunduğu ifade edildi. Olayda kaybolan klasör, Kristersson’un asıl dosyasının değil, bir kopyasının olduğu belirtildi.

MUHALEFETİN TEPKİSİ

Vansterpartiet (Sol Parti) ise durumu kabul edilemez buldu ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Parti dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle de bu hükümetin daha önce de gizlilik gerektiren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor” dedi.

NATO SÜRECİNİ ETKİLİYOR

Olay, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin kritik bir döneminde yaşandı. Stockholm yönetimi, Türkiye’nin onayını almak için yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirirken, böyle bir güvenlik açığının meydana gelmesi sürecin hassasiyetini daha da artırdı.