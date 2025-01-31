İsveç’te Kuran Provokatörü Silahlı Saldırıda Öldürüldü

SALWAN MOMİKA’YA YAPILAN SALDIRI

İsveç medyası, 38 yaşındaki Salwan Momika’nın TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada Södertälje’deki dairesinde silahlı saldırıya uğradığını aktarıyor. Aftonbladet’in haberinde, bu silahlı saldırının ardından beş kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor. Salwan Momika ve provokasyonlarında ona destek veren yakın arkadaşı Salwan Najem, nefret suçu işledikleri iddiasıyla İsveç’te 16 Ocak’ta yargılanmaya başlamıştı. Mahkemenin kararının dün açıklanması bekleniyordu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Salwan Momika ve Salwan Najem’in, 28 Haziran 2023 tarihinde başkent Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününde, polis koruması altında Stockholm Camisi önünde Kuran’ı ateşe verdiği belirtiliyor. Bu eylem tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Provokatör ikili, bu tür eylemlerine devam etmiş durumda. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenlik servislerinin bu işe derinlemesine dahil olduğunu garanti edebilirim çünkü yabancı güçlerle de bir bağlantı olması riski var” ifadelerini kullandı.