İsveç’ten Gazze’ye Destek: Protesto Yapıldı

GAZZE’YE YAPILAN SALDIRILARA DÜNYADAN TEPKİLER

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar devam ederken, dünya genelinden tepkiler yükseliyor. Bu çerçevede, en son İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planını protesto etmek için bir araya geldi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Odenplan Meydanı’nda düzenlenen eylemde, katılımcılar İsveç hükümetine, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını durdurması için acil eyleme geçmesi çağrısında bulundu. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gıda kıtlığına son verilsin” yazılı pankartlar taşınarak, hükümetin sessizliğine dikkat çekildi. Protestocular, “Filistin’e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu”, “İsrail’in işgal planını durdurun” şeklindeki sloganları attıktan sonra, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

İHLALLERİN TARİHİ ARKA PLANI

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, yıllardır bu eylemlere katıldığını belirterek, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı durdurmasını talep etti. Johansson, Netanyahu’nun Gazze halkını yerinden etme projesinin son derece korkunç olduğunu vurguladı. “Netanyahu’nun planı, geçmişte sadece Hamas’ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi’ni işgal etmek. Bu plan yıllardır sürüyor.” diye ekledi. Johansson, İsrail’in tüm halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini dile getirerek, “Ayrımcılık, sürgün, insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim 2023’te başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı.” ifadesini kullandı.