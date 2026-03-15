İsviçre Federal Konseyi ABD’nin Keşif Uçuşu Taleplerini Reddetti

İsviçre Federal Konseyi, İran’daki saldırılarla bağlantılı olarak ABD’den gelen 2 keşif uçuşu talebini, “tarafsızlık yasası” nedeniyle reddettiğini duyurdu.

KONSEY AÇIKLAMADA BULUNDU

İsviçre Federal Konseyi, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD askeri uçakları için çeşitli üstler üzerindeki uçuş taleplerine yönelik karar alındığı ve “ABD’nin İran ile ilgili iki talebinin reddedildiği, buna karşılık bir bakım uçağı ve nakliye uçakları için iki uçuş talebinin onaylandığı” ifade edildi.

TARAFSIZLIK HUKUKU DEVREDE

Açıklamada, ABD ile İsrail’in İran’ı hedef almaya başlamasından itibaren 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da artan çatışmalara dikkat çekildi. Ayrıca, taraflar arasındaki ilişkilere dair “tarafsızlık hukukunun” gözlemlendiği belirtildi. Bu kapsamda, federal makamların, ABD’nin askeri ve devlet uçakları için çok sayıda uçuş izni talebi aldıkları kaydedildi. Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA), Hava Egemenliğinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili bakanlıklarla istişareler yaparak bu talepleri inceledi.

ASKERİ UÇUŞLAR YASAKLANDI

Açıklamada, “Federal Konsey, tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan kritik durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya katılan ülkelerin askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Bununla birlikte, yaralıların taşınması gibi insani ve tıbbi geçişler ile çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlar için izin veriliyor.” denildi. Federal Konsey’in 15 Mart’ta yapılan 2 keşif uçağı için talebi reddettiği ve 17 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan bakım sonrası uçuşun onaylandığı ifade edildi. 15 Mart’ta nakliye uçaklarının gerçekleştireceği iki uçuş talebinin ise onaylandığı aktarıldı.

GELECEK TALEPLER İÇİN KRİTERLER BELİRLENDİ

Açıklamada, Federal Konsey’in gelecekteki başvurular için belirlediği kriterler vurgulandı. “Çatışmayla açık biçimde ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecektir. Yaralıların taşınması dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuş taleplerinin onay alacağı belirtildi.” denildi. ABD’nin, kesinleşmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edeceği vurgulandı; özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda askeri destek sağlayacak devlet uçuşlarının bu kapsam dışında kaldığı ifade edildi. Son olarak, “Bu listede yer almayan uçaklar, İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi’nden (FOCA) bireysel izin almak zorundadır.” denildi.