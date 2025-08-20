İsviçre, Putin’e Dokunulmazlık Teklifi Sunuyor

PUTİN VE ZELENSKİY İÇİN İSVİÇRE’DE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İsviçre’de bir araya gelmesi halinde, onlara dokunulmazlık tanıyabileceklerini söyledi. Cassis, bu konuyla ilgili olarak İsviçreli kamu yayın kuruluşu SRF’e açıklama yaptı. Bakan, Cenevre’de Ukrayna-Rusya Savaşı’yla alakalı bir zirve düzenleme isteklerini ifade ederek, “Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için de teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı” dedi. Cassis, bu tür bir toplantı için uzun zamandır hazırlandıklarını ve oldukça kısa bir sürede böyle bir organizasyon gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Cassis, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararıyla ilgili açıklamalarını da sürdürdü. “Hukuki durumu netleştirdik. Böyle bir toplantı yapabiliriz ve sorunsuz ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Putin hakkındaki tutuklama kararına rağmen, bizim özel rolümüz ve Cenevre’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) Avrupa merkezi olması nedeniyle bunu yapabiliriz” diye ekledi.

FRANSA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu TF1 kanalında Zelenskiy ile Putin arasında Avrupa’da bir görüşmenin mümkün olduğunu ifade etti. Macron, “Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek” diyerek, bu toplantının tarafsız bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Cenevre’de veya başka bir ülkede bu görüşmenin yapılmasını öneren Macron, “En son ikili görüşmeler 2022’nin bahar aylarında İstanbul’da olmuştu” şeklinde konuştu. Ayrıca, Putin’in yakalama emrine rağmen bu görüşmenin yapılmasının gerektiğini savunarak, “Ben bu durumlarda bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum çünkü adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız” dedi. Macron, Putin’in mevcut görevdeki bir başkan olması sebebiyle “dokunulmazlık” ilkesinin geçerli olduğunu savunarak, “Barışın ilerlemesi gerekiyor, bu yüzden bir yer bulunmalı” şeklinde açıklama yaptı.

PUTİN HAKKINDAKİ TUTUKLAMA NEDENİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna’da işlenen suçlar kapsamında yürüttüğü soruşturma neticesinde, Mart 2023’te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığını açıklamıştı. Putin’in tutuklanma talebinin gerekçesi olarak, Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırılan çocuklar gösterilmişti. İsviçre, Roma Statüsü’ne taraf olduğu için, UCM’nin hukuki temelinin gereği olarak Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda onu tutuklamakla yükümlü bulunuyor.