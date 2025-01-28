İtalya Başbakanı Meloni’ye Adli Soruşturma Açıldı

İTALYA BAŞBAKANI VE KABİNE ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki birçok isim hakkında soruşturma süreci başladı. İtalyan savcıları, Başbakan Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem’in İtalya’da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılmasıyla ilgili adli soruşturma açıyor.

MELONİ’DEN AÇIKLAMALAR

Meloni, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında, “Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya’nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum” şeklinde ifade kullandı. Soruşturma, geçen hafta insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla UCM tutuklama emri doğrultusunda Torino’da gözaltına alınan Njeem’in serbest bırakılması ve resmi bir uçakla Libya’ya gönderilmesinin ardından başlatıldı.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN İDDİALAR

Soruşturmanın, kararla ilgili şikayette bulunan avukat Luigi Li Gotti tarafından gündeme geldiği düşünülüyor. UCM, İtalya hükümetinden kararla ilgili olarak kendisine danışılmadığını belirtip, konuyla ilgili açıklama talep etti. Bu durum, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.