İtalya’da pornografik site kapatıldı

İTALYA’DA SKANDAL FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kız kardeşi Arianna Meloni ve muhalefet lideri Elly Schlein’ın fotoğrafları, ülkede bir pornografik web sitesi olan Phica’da yayımlandı. Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının bu tür bir platformda yer almasına dair “tiksindiğini” ifade ederek, faillerin hızla bulunup “en sert şekilde cezalandırılmasını” istedi. Hemen ardından, Phica adlı pornografik siteye yönelik bir soruşturma başlatıldı ve site kapatıldı. Meloni ve kardeşi Arianna’nın yanı sıra, Demokratik Parti lideri Elly Schlein ile sanat dünyasından pek çok ünlü kadın da tahrif edilmiş fotoğraflarıyla bu durumdan etkilendi.

FAİLLER HIZLA TESPİT EDİLDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İtalyancada vajina için kullanılan bir argo terimden türetilen “Phica” adlı bu web sitesi, tanınmış kadınların fotoğraflarını izinsiz alarak yayımladı. Olay, bazı kadınların durumu fark edip şikayette bulunmasıyla açığa çıktı. 700 binden fazla üyesi olduğu belirtilen site, gelen şikayetler üzerine kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu site ve yöneticilerine karşı geniş kapsamlı adli bir soruşturma başlattı. Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, sitenin yöneticisinin bir İtalyan, sunucularının ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

BEYANLAR VE YENİ ÖNLEMLER

Başbakan Meloni, Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” dedi. Meloni, 2025’te bir kadının onurunu çiğnemeyi meşru görenlerin bulunmasının üzücü olduğunu belirterek, sorumluların en kısa zamanda tespit edilip en sert cezayı almasını umduğunu ifade etti. Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, hükümetin “Phica” benzeri cinsiyetçi internet sitelerine karşı kararlı önlemler alacağını belirtti. PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti, sosyal medya platformlarında paylaşılan görsellerin daha önce de ihbar edildiğini ve cinselliği istismar eden bu tür sitelerin kapatılması gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILAN BAŞKA BİR OLAY

Ülkede geçtiğimiz hafta, bazı erkeklerin eşlerine ait mahrem fotoğrafları paylaştığı ortaya çıkan “Mia Moglie (Karım)” adlı Facebook grubu da kapatıldı. Facebook’un sahibi olan Meta şirketi, cinsellikle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu grubu kaldırdığını açıkladı. Bu olaylar, İtalya’da cinsiyetçi içeriklerin ve mahremiyet ihlallerinin önlenmesi gerektiği konusunu tekrar gündeme getirdi.