İtalya’da Pornografik Site Kapatıldı

SKANDAL FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kız kardeşi Arianna Meloni ve İtalyan muhalefet lideri Elly Schlein’ın fotoğrafları, pornografik bir web sitesi olan Phica’da yayımlandı. Meloni, bu olay hakkında “Yaşananlardan iğreniyorum” diyerek, faillerin hızlı bir şekilde bulunup “en sert şekilde cezalandırılmasını” talep etti. Şu an için Phica isimli site, tahrif edilmiş fotoğraflar yüzünden kapatıldı. Meloni ve kardeşi Arianna yanı sıra, muhalefetteki Demokratik Parti’nin (PD) lideri Elly Schlein ile birlikte birçok ünlü kadının fotoğrafları da izinsiz bir şekilde yayınlandı.

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI

İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türetilen “Phica” ismindeki web sitesi, ünlü kadınların fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek yayımladı. Bazı kadınların durumu fark ederek polise başvurmasıyla bu olay açığa çıktı. Üzerinde 700 binden fazla üye bulunduğu belirtilen bu site, ardından kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da bu site ve yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu ve sunucularının yurtdışında bulunduğu belirlendi.

GÖRÜŞLER VE YENİ ÖNLEMLER

Başbakan Meloni, Corriere della Sera’ya verdiği demeçte, “Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” dedi. Meloni ayrıca, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğneyenlerin bulunmasının üzücü olduğunu ifade ederek, sorumluların en kısa sürede tespit edilip gerekli cezaları almasını beklediğini belirtti. Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella da, hükümetin “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı önlemler alacağını duyurdu.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Demokratik Parti’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti ise yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu sitede yıllardır farklı platformlardan alınan görsellerin paylaşıldığını ve bunu daha önce ihbar ettiğini dile getirerek, “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta, bazı erkeklerin eşlerinin özel fotoğraflarını paylaştığı, ABD merkezli Facebook üzerindeki “Mia Moglie (Karım)” adlı çevrimiçi grubun da kapatıldığı ve Meta şirketi tarafından cinsel içerikle ilgili kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle grubun kaldırıldığı açıklanmıştı.