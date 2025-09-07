İtalya’da Türklerden Güvenlik Endişesi!

İTALYA’DA DİNİ FESTİVAL SIRASINDA YAKALAMA

İtalya’nın Viterbo kentinde gerçekleşen dini festival sırasında “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan 2 Türk üzerinde süren soruşturma devam ediyor. Olayın ilk duyulmasıyla birlikte festivale bir saldırı yapılacağı düşüncesi oluştu. “2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı” başlığıyla verilen haberde, festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyon sahibi, Türk vatandaşları olduğu iddia edilen müşterilerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri, festival öncesinde pansiyona gelerek orada kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Gerçekleşen baskında, bir makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat da ele geçirildi. Bir şüpheli ise olay sırasında kaçmayı başardı. Olaydan sonra polis, bölgede ek güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar yerleştirdi ve bomba arama köpekleriyle devriye gezdi.

POLİSİ TEBRİK EDEN BAŞBAKAN MELONİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada hedefin festival olduğunu düşündüğünü belirtti. Meloni, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Yapılan soruşturmalarda, 2 Türk vatandaşının bu bölgede festivali kutlamak amacıyla bulunmadığı, aksine uzun süre devam eden bir husumet gereği orada oldukları ortaya çıktı. Olayın başlangıcında bomba ele geçirildiği iddiaları olduğu halde, daha sonra yapılan incelemelerde yalnızca silahlar ve çok sayıda mermi bulunduğu anlaşıldı.

YASADIŞI FAALİYETLER İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlerde, söz konusu olayın arkasında yasadışı insan kaçaklığı ve silah ticareti gibi faaliyetlerin olduğuna yönelik yorumlar yapılıyor. “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı olan Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtildi. 22 ve 25 yaşındaki zanlıların, festivalin yapıldığı sokağa bakan bir pansiyonda rakip çete üyesine saldırı planladığı öğrenildi. Rus üretimi Tokarev silahları ve 9 milimetrelik farklı markalardan silahlarla yakalanmıştır. İtalya’daki soruşturmada bu iki zanlıyı bir avukat temsil ediyor ve avukatları, müvekkilleri için ev hapsi talebinde bulundu.

ÇETE GİBİ OLACAK TARİFLER

Ağustos ayının başlarında, “Casperlar” çetesinin İspanya’daki bir silahlı saldırı sonucu öldürülen “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in ölümünden sonra iki örgüt arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Almanya’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Casperlar” lideri İsmail Atız, İtalya’ya geçmiş ve burada tutuklanmıştı. Koçer, İspanya’nın sokaklarında vurularak hayatını kaybetti. İspanyol basını, bu saldırıyı “Yeni nesil Türk mafyası” olarak nitelendirirken, Estepona’daki başarılı bir saldırı girişiminin ardından yeni bir saldırı planı yapıldığı bilgisine sahip oldu.

EMNİYETİN OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan çete üyelerini, bulundukları ülkelerle işbirliği yaparak yakalamakta ve Türkiye’ye geri getirmektedir. Temmuz ayında, Daltonlar çetesiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi Gürcistan’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona ilişkin bilgi verirken, birçok ülkeden suçluların Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.” şeklinde konuştu.

ŞUBAT AYI OPERASYONLARI

Şubat ayında ise Emniyet, “Daltonlar” çetesi üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan ve bir başka firari olan Atakan Avcı’yı Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdiği bilgisini paylaştı. Emniyet, bu gelişmelerin ayrıntılarını aktarırken, her iki şahsın da çeşitli suçlardan arandığını ve uzun süredir uluslararası seviyede yakalama emirlerinin bulunduğu bilgisini verdi.