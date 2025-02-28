İtalya Nükleer Enerjiye Geri Dönüyor

İTALYA’DA NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ İÇİN SOMUT ADIM

1986 yılındaki Çernobil felaketinden sonra nükleer enerjiyi terk eden İtalya, enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabası içinde. Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, Ekim 2022’den bu yana nükleer enerjiye dönüş konusunu gündeme getiriyordu ve bugün bu konuda ilk somut adımını attı.

NÜKLEER ENERJİ HEDEFİNE YENİ YASALAR

Bakanlar Kurulunun ardından sosyal medya üzerinden görüntülü bir mesaj paylaşan Meloni, nükleer enerjiyle ilgili şunları söyledi: “Bugün hükümet, İtalya için enerji güvenliğini ve stratejik bağımsızlığı sağlayabilecek güvenli, temiz, düşük maliyetli enerjiyi garanti altına almak için önemli bir düzenlemeyi daha onayladı.” İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ise düzenlediği basın toplantısında, nükleer enerjiye dönüş planlarını içeren yasa tasarısının detaylarını açıkladı.

12 AYDA UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Fratin, kabul ettikleri yasa tasarısının önceki nükleer deneyimlerden farklılık taşıdığını belirtti ve “Yeni nesil füzyon teknolojilerine tamamen farklı araçlarla yaklaşıyoruz, büyük ölçekli santrallerin mantığından ayrılıyoruz.” dedi. Yasa tasarısının parlamentonun onayını takiben 12 ay içinde düzenleyici işlemlerle hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, Kabine toplantısında enerji maliyetleri artışına karşı 3 milyar euroluk bir mali destek paketinin kabul edildiği bildirildi. Meloni, bu konuda da “Yüksek enerji faturalarıyla mücadele etmek amacıyla ailelere ve işletmelere 3 milyar euroluk kaynak ayırdık.” ifadelerini kullandı. Bunların yaklaşık 1,6 milyarının aileler, 1,4 milyarının da işletmeler için ayrıldığını belirtti.

NÜKLEER ENERJİ TARİHİ VE GELECEĞİ

İtalya, nükleer enerjiyi üretmeyen büyük Avrupa ekonomilerinden biri olarak biliniyor. Ülkede 1963-1990 yılları arasında nükleer enerji üretildi. Çernobil felaketi sonrası, 1987’de gerçekleştirilen halk oylaması sonucunda nükleer santraller 1990 yılında kapatıldı. 2011’de yapılan bir diğer halk oylamasında ise nükleer enerji yasağının devam etmesi yönünde karar verilmişti.