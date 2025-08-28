İtalya’ya Gidiyor: 7 Milyon Euroyla

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK YAŞANIYOR

Beşiktaş’ta yeni bir ayrılık kapıda. İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, siyah-beyazlılarda forma giyen Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi konusunda Beşiktaş ile oyuncu tarafıyla anlaşma sağlıyor.

7 MİLYON EURO OPSİYONLA KİRALANACAK

Hellas Verona, Al Musrati’yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. Libyalı orta saha oyuncusu, bu yeni sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitme hazırlığı yapıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz sezon, Al Musrati ilk yarıda Beşiktaş’ta, ikinci yarıda ise Monaco’da kiralık olarak forma giydi ve toplamda 36 maça çıkma şansı buldu. 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atmayı ve 1 asist yapmayı başardı. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.