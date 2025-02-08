İtalyan Şef Andrea’nın Oğlu Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

15 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla alışveriş yapmak üzere gittiği yerde bıçaklı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralı duruma düştü. Hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi’nin, yaklaşık iki haftadır süren yaşam mücadelesinin sonunda beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Saldırı, İstanbul Kadıköy’de, 24 Ocak tarihinde meydana geldi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA GEZİNTİ

Ünlü İtalyan restoranı şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi ve giysi almak amacıyla iki arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitme kararı aldı. Bu esnada, kendisine laf atan iki çocukla arasında bir tartışma başladı, bu tartışma hızla saldırıya dönüştü.

SALDIRI ANLARI

Minguzzi, tartışma sırasında önce bir çocuk tarafından bıçaklandı. Ardından yere düştüğünde diğer saldırgan tarafından tekmelendi. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Genç, saldırıda akciğeri, böbreği ve kalbine saplanan toplam beş bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede gösterdiği mücadele sonuç vermedi ve beyin ölümü gerçekleşti.

ZANLI VE YARGILAMA SÜRECİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından, iki saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan bu iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.