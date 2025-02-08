İtalyan Şefin Oğlu Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

Olayın Gelişimi

Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddialara göre; İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadelerine göre bisikletli bir grupla bir tartışma yaşadı. Çevredeki insanlarının müdahalesiyle grup dağıldı. Ancak Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için pazarın içine yöneldi.

Bıçaklama Olayı

Pazarda alışveriş yaptığı sırada, tartıştığı gruptan olduğu belirtilen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Olay esnasında yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.