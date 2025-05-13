İtfaiye Eri Gözaltına Alındı!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta meydana gelen yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan T.G., evindeki yangın nedeniyle gözaltına alındı. T.G., yangını çıkarma ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle sorgulanıyor.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, T.G.’nin olayla bağlantılı olabileceği düşünülen kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YANGINDA TRAJEDİ

Yeşil Mahalle’de 18 Mart tarihinde T.G.’nin yaşadığı evde bir yangın çıkmış, T.G.’nin eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.’nin olay anında evde bulunmadığı bildirilmişti. Gece mesaisinden dönen itfaiyeci T.G., eşi ve çocuklarının ölüm haberini aldıktan sonra baygınlık geçirmişti.