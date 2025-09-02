İTO, Ağustos’ta Fiyat Artışlarını Açıkladı

İTO’NUN DETAYLI RAPORU

İstanbul Ticaret Odası, 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en çok değişen ürünleri belirledi. Verilere göre, indekste bulunan 336 üründen 181 ürünün fiyatı yükseldi, 59 ürünün fiyatı ise düştü.

YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Eğitim harcamaları grubu içerisinde bulunan sınav hazırlık kurumları, yüzde 43,48’lik bir artışla ağustos ayının en zamlı kategorisi oldu. Ayrıca, fiyatı en fazla artan diğer ürünler arasında şunlar yer alıyor: Salatalık yüzde 27,53, oyuncak yüzde 17,89, taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14, kayısı yüzde 14,16, roka yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58 ve ekmek yüzde 5,69 oranında yükseldi.

DÜŞEN FİYATLAR

Ağustos ayında fiyatı en çok azalan ürün ise erik oldu. Gıda kategorisinde erik fiyatı yüzde 25,61 oranında düştü. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında üzüm ile dolmalık biber yüzde -24,17 ve yüzde -18,08, çarliston biber yüzde -17,58, sivri biber yüzde -17,08, kavun yüzde -16,25, şeftali yüzde -10,24, bebek arabası/koltuğu yüzde -8,70, kız çocuk elbisesi yüzde -8,64, kadın etek yüzde -7,51, karpuz ise yüzde -6,06 oranında ucuzladı.

İTO’nun yayımladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyatların dalgalanmaya devam ettiğini gösteriyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki büyük değişiklikler ise göze çarpıyor.