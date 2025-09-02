İTO, Ağustos’ta Fiyat Artışlarını Açıkladı

İSTANBUL’DA FİYAT HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO verilerine göre, indekste bulunan 336 üründen 181 ürünün fiyatı artış gösterdi, 59 ürünün fiyatı ise düştü.

SINAV HARCAMALARI ZİRVEDE

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri, Ağustos ayında yüzde 43,48’lik artışla en yüksek fiyat artışına sahip oldu. Bu durumda sınav ücretleri, en fazla zamlanan ürün olarak öne çıktı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünler arasında salatalık, yüzde 27,53 ile ilk sırada yer aldı. Onu oyuncak, yüzde 17,89’la takip ederken, taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14 ile sıralamayı sürdürdü. Kayısı yüzde 14,16, roka yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58 ve ekmek ise yüzde 5,69’luk artışla diğer ürünler arasında yer aldı.

EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Gıda grubunda bulunan erik fiyatı, yüzde 25,61 oranında geriledi. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında üzüm yüzde -24,17, dolmalık biber yüzde -18,08, çarliston biber yüzde -17,58, sivri biber yüzde -17,08, kavun yüzde -16,25, şeftali yüzde -10,24, bebek arabası/koltuğu yüzde -8,70, kız çocuk elbisesi yüzde -8,64, kadın etek yüzde -7,51 ve karpuz yüzde -6,06 ile dikkat çekti.

İTO’nun yayımladığı bu veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki dikkate değer dalgalanmalar gözlemleniyor.