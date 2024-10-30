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Ivana Chubbuck: Türkiye’ye Olan Sevgi Aşikar

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CHUBBUCK’UN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞÜ

Chubbuck, 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde bir oyunculuk workshop’u düzenleyecek. Ivana Chubbuck, Türkiye’ye olan sevgisini ifade ederken, “Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu ülkenin kültürü, sıcaklığı ve tanıdığım insanlar beni her seferinde büyülüyor. Sanat aracılığıyla insanlara daha güçlü bir dünya yaratma konusunda yardımcı olmak için buradayım. Türkiye’deki yetenekli insanlarla çalışmayı, onlara ilham vermeyi ve birlikte büyümeyi heyecanla bekliyorum.” sözlerini kullandı.

WORKSHOP’UN AMACI

Chubbuck’un Türkiye’ye dönüşü, oyunculuk alanında yetenekli bireylerle bir araya gelmek ve duygusal bir bağ kurmak amacı taşıyor. Türkiye’nin sıcak kültürü ve insanlarıyla bir araya gelerek sanatı güçlendirmeyi hedefliyor. Tüm katılımcılara ilham vermek ve birlikte büyümek için sabırsızlanıyor.

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek workshop’ta, katılımcılar oyunculuk tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak. Chubbuck, katılımcılara özgüven kazandırmayı ve sahne çalışmalarında kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli yetkinlikleri sunmayı amaçlıyor. Sanat yoluyla daha güçlü bir dünya yaratma idealiyle hareket ediyor.

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