“İyi Anlaşma Olmazsa İzin Vermem!”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek ticaret görüşmeleri öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleşecek ilk resmi yüz yüze buluşma olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNDE SORUMLULAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetinin liderliğini Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng yapacak. Görüşmelerle ilgili soruya yanıt veren Trump, Bessent’in bir anlaşma olmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğramayacağını ifade ederek, “Hayır, hiç de değil” dedi.

ÇİNE MESAJ: GEÇMİŞTEKİ POLİTİKALAR UNUTULMALI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin ile 1 trilyon dolarlık bir ticaret açığı verdiğini hatırlatıp, mevcut politikalarla bu açıktan kaçınmak için çaba gösterdiklerini belirtti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” şeklinde konuştu. Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.

TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİ

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına getirdiği yüzde 145 gümrük vergisinin ardından gerçekleştiriliyor. Çin ise bu karara karşılık olarak yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulamaya başladı. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” duyurmuştu.