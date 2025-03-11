İYİ Parti, Öcalan Girişiminde Yer Almaz

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, önceki gün siyasi partilerle görüşme turuna başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, bu süreçte partilerinin tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, “Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde İYİ Parti olmaz” dedi. Özatıcı, Suriye’deki gelişmeleri “Iraklaşma” biçiminde değerlendirirken, YPG’nin devletleşme sürecine girdiğini ve bunun ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

SURİYE’DEKİ DURUMUN ANALİZİ

Cenk Özatıcı, Suriye’nin mevcut durumunu ele alırken, “Suriye’de merkezi otorite çöktü, devlet dışı silahlı aktörler yükseldi. Etnik kimlik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden çatışmalar sürüyor. Lazkiye ve Tartus’ta yaşananlar bunun göstergesi” sözlerini kullandı. Özatıcı, bu sürecin Irak’taki iç savaşın bir benzeri olduğunu ve Suriye’nin zayıf kalmasını isteyen İsrail’in menfaatine hizmet ettiğini ileri sürdü. HTŞ’nin 24 bin kişilik güçlerinin “teröristten devlet görevlisine” dönüşmediğini vurgulayan Özatıcı, “İnsanlık dışı yöntemlerle mukabele ettiler ve suç işlediler. Bu çatışmaların devamı gelecek” şeklinde uyardı.

YPG’NİN DEVLETLEŞME SÜRECİ

Özatıcı, YPG’nin Suriye interim hükümetiyle imzaladığı anlaşmayı eleştirerek, “YPG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna teslim olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. PKK, son 11 yılda YPG’ye dönüştü ve ana kuvveti Suriye’nin kuzeydoğusunda” ifadelerini kullandı. Ahmed eş-Şara liderliğindeki hükümetin ordusunun İsrail tarafından yok edildiğini belirtirken, YPG’nin 80 bin kişilik modern silahlı bir güç haline geldiğini ifade etti. Özatıcı, “İki ordu entegre olursa, YPG blok halinde Suriye Devleti’nin parçası olur. Bu, meşrulaşmasını sağlar. Mazlum Abdi devlet adamı olarak karşımıza çıkar” diyerek bu durumun Türkiye’ye zafer olarak sunulmasının yanıltıcı olduğunu savundu.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE SİYASİ MANEVRALAR

Özatıcı, Öcalan’ın silah bırakma çağrısını “mizansen” olarak tanımlayarak, “Silah bırakmanın amacı, YPG’yi meşrulaştırmaktı. PKK zaten YPG olmuştu. Dün Şara ile Abdi arasındaki anlaşma, YPG’nin devletleşme hamlesidir” dedi. Bu sürecin ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir uzantısı olduğunu iddia eden Özatıcı, YPG’nin Suriye Devleti’ne entegre olması durumunda, Türkiye’nin muhtemel bir operasyonunun Suriye hükümetine yapılmış sayılacağını belirtti.

İYİ PARTİ’DEN NET TAVIR

DEM Parti’nin siyasi turu çerçevesinde İYİ Parti’ye henüz bir görüşme talebi ulaşmadığını dile getiren Özatıcı, bir teklif gelmesi halinde bunu reddedeceklerini vurguladı. “50 bin Türk vatandaşının canının merkezinde olduğu bir süreçte, Türkiye’nin ve Türk milletinin hiçbir menfaati sağlanamaz. Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde İYİ Parti olmaz, olamaz” diyen Özatıcı, partisinin bu konudaki duruşunu açıkça ortaya koydu.

SURİYE’DE YENİ DENGELER VE TÜRKİYE’NİN POZİSYONU

Özatıcı’nın açıklamaları, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından oluşturduğu karmaşık tabloyu gözler önüne seriyor. YPG’nin devletleşme süreci, HTŞ’nin rolü ve ABD’nin bölgedeki politikaları, Türkiye’nin güvenlik ve diplomasi stratejilerini etkileyecek gibi görünüyor. DEM Parti’nin siyasi turu ise bu kritik dönemde partiler arası diyaloğu ve Öcalan’ın çağrısının etkilerini tartışmak için bir platform oluşturacak.