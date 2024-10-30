More
Gündem

İyilik Hikayesi: Kızılay Gönüllüsü Olmak

iyilik-hikayesi-kizilay-gonullusu-olmak

YILDIRMAYAN İYİLİKLER

1915 yılında seyyar bir Kızılay Hastanesi’nde tedavi gören bir genç, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla hikayesine başlıyor. Bu etkileyici başlangıç, yıllar içerisinde gencin bir iyilik elçisi haline gelmesi ve iyiliği yaymak için tüm şartları zorlamasıyla gelişiyor.

YARDIM ELLERİ

Filmin ilerleyen sahnelerinde, 1945 yılındaki zorlu koşullar altında mağdur durumda olan bir aileye yardım eden bir Kızılay gönüllüsü, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini veriyor. Bu jest, izleyicilere gerçek dayanışmayı gösteriyor. 1980’lerde ise, ücra bir köyde yine bir Kızılay gönüllüsünün yardıma koşması ve elinden çıkan iyilikle hikaye devam ediyor.

GELECEĞE TAŞINAN DEĞERLER

Günümüzde ise bir okulda Kızılay’ı anlatan bir gönüllü, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle film sona eriyor. Bu son sahne, iyiliğin geleceğe taşınmasının önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Futbolun Parlayan Yıldızı”

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te gerçekleşen dünya genelinde prestijli futbol etkinliklerinden Ballon d’Or'a katıldı.
Ekonomi

Asgari Ücrette Olası Zam Miktarları Belli Oldu

Asgari ücretteki olası zam oranları yüzde 25-40 arasında değişiyor. Nihai karar, Aralık'taki Tespit Komisyonu toplantısında verilecek ve 7 milyon kişiyi etkileyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.