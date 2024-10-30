İyilik Hikayesi: Kızılay Gönüllüsü Olmak

YILDIRMAYAN İYİLİKLER

1915 yılında seyyar bir Kızılay Hastanesi’nde tedavi gören bir genç, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla hikayesine başlıyor. Bu etkileyici başlangıç, yıllar içerisinde gencin bir iyilik elçisi haline gelmesi ve iyiliği yaymak için tüm şartları zorlamasıyla gelişiyor.

YARDIM ELLERİ

Filmin ilerleyen sahnelerinde, 1945 yılındaki zorlu koşullar altında mağdur durumda olan bir aileye yardım eden bir Kızılay gönüllüsü, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini veriyor. Bu jest, izleyicilere gerçek dayanışmayı gösteriyor. 1980’lerde ise, ücra bir köyde yine bir Kızılay gönüllüsünün yardıma koşması ve elinden çıkan iyilikle hikaye devam ediyor.

GELECEĞE TAŞINAN DEĞERLER

Günümüzde ise bir okulda Kızılay’ı anlatan bir gönüllü, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle film sona eriyor. Bu son sahne, iyiliğin geleceğe taşınmasının önemini vurguluyor.