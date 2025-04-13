“İzahı Kabul Edilmeyenler İnceleniyor”

ENFLASYON MUHASEBESİ DENETİMLERİ GENİŞLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla başlattığı denetimlerin kapsamını genişletiyor. Şu ana kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu denetimlerin vergi toplama amacı gütmediğini, esasen enflasyon düzeltmesinin usulüne uygun bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için yapıldığını bildiriyor. 2021 yılından bu yana artan enflasyon ile birlikte mali tabloların bu etkilerden arındırılması amacıyla alınan karar gereği, 2024 yılından itibaren enflasyon muhasebesinin yeniden uygulanmasına başlandı.

USULSÜZ UYGULAMALARA DİKKAT

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçek değerlerini yansıtmak için varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren bir uygulama. Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince, uygulamadaki düzeltmeler, bazı mükellefler için vergi ödeme zorunluluğu doğurabiliyor. Bu durum için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), usulsüz ve hatalı uygulamalara yönelik denetim süreçleri başlattı. Denetimlerin, enflasyon muhasebesini yanlış uygulayan veya kötüye kullanan mükelleflere yönelik olduğu bildirildi.

DÜZENLEME VE İZAH SÜRECİ

VDK’nın Risk Analiz Merkezinin çalışmaları doğrultusunda hatalı işlem yaptığı değerlendirilen mükellefler izaha davet edildi. İzah komisyonlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, hatalı veya yanlış uygulamalarını kabul eden mükellefler yeni beyanname sundu. Böylece, enflasyon muhasebesi kapsamında artırılan matrah 13,5 milyar liraya yaklaştı. İzahları kabul edilmeyen mükellefler ise incelemeye sevk edilecek. İlk denetim çalışmalarında hatalı işlemler tespit eden VDK, kendi araştırmasını genişletti ve farklı ölçeklerdeki mükellefler için ikinci denetim çalışmasına başladı.

MATRAH FARKI ARTACAK

Denetimler sonucunda beklentiler doğrultusunda yaklaşık 67 milyar lira matrah farkının ortaya çıkması öngörülüyor. Bu denetim sürecinde tespit edilen mükellefler yeniden izaha davet edilecek. Denetimlerin sonucunda, bugüne kadar tespit edilen matrah farkının toplamda 80 milyar lirayı aşmış olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu tutarın denetimlerle birlikte daha da artması bekleniyor. Enflasyon muhasebesini kurallara uygun uygulamayan mükellefler de inceleme sürecine alınacak.

MÜKELLEF HAKLARININ KORUNMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin önemini vurgulayarak “Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttüğümüz program sayesinde, dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılması, mükelleflerin gerçek mali durumunu yansıtması gerekiyor” dedi. Şimşek, mükelleflerin beyannamelerini sunmadan kayıplarını önlemek adına enflasyon düzeltmelerini doğru yapmalarının gerekli olduğunu belirtiyor.

KAMU MALİYESİ AÇISINDAN ŞEFFAFLIK

Mali verilerin sağlıklı bir şekilde sunulmasının, işletmeler ve kamu maliyesi açısından şeffaflık sağlayacağını söyleyen Bakan Şimşek, “Dezenflasyon sürecindeki başarı ile bu tür düzeltme ihtiyacı ortadan kalkacak” ifadesini kullandı. Şirketlere enflasyona karşı koruma sağlamak amacıyla enflasyon muhasebesinin gerekliliğini vurgulayan Şimşek, istismar eden mükelleflere yönelik geniş çaplı denetimlerin süreceğini aktardı. İzahı kabul edilmeyen mükellefler hakkında vergi incelemeleri başlatılacak.