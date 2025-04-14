Gündem

İzmir Açıklarında 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

izmir-aciklarinda-26-kacak-gocmen-yakalandi

GÖÇMEN BOTUNUN VARLIĞI İHBAR EDİLDİ

Dün sabah saat 08.15 sularında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında denizde sürüklenen bir lastik bot, dikkatli vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı ile Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.

ÇOCUKLAR DA ARASINDA 26 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye hızla ulaşan ekipler, açık denizde tespit ettikleri lastik botta 12’si çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Denizin ortasında çaresiz bekleyen göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yürütülen inceleme sürüyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Nusaybin’de Yağmur, Cadde Ve Sokaklar Dolu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yerleşim alanları olumsuz etkilendi.
Gündem

İstanbul’da Dört İlde FETÖ Operasyonu

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, bunlardan 20'si tutuklandı. İki şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.