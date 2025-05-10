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İzmir’de 2 Bin Yıllık Mezar Taşı

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CEVİZ BAHÇESİNDE TARİHİ BULUNTU

İzmir’in Tire ilçesinde yer alan bir ceviz bahçesinde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları keşfedildi. Topalak Mahallesi’ndeki bahçede tarım yapan Yalçın Avcu, iş makinesinin ucuna beyaz taşların takıldığını görerek durumu fark etti. Çalışmalarına son veren Avcu, durumu hemen ilgili makamlara iletti.

ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR TAŞLARI

Mezar taşları üzerindeki motif ve figürler, müze görevlileri tarafından incelendi. İncelemeler sonucunda, buluntuların Roma dönemine ait olduğu ve yaklaşık olarak 2 bin yıllık mezar taşları olduğu belirlendi. Bu tarihi eserler, Tire Müze Müdürlüğü’ne nakledildi.

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