İzmir’de 23 Bin İşçi Greve Çıktı

GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

DİSK, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki müzakereler yaklaşık beş aydır devam ediyordu. Ancak toplu iş sözleşmesinin özellikle ücretlerle ilgili maddelerinde bir uzlaşmaya varılamadı.

GREVE ÇIKAN İŞÇİ SAYISI YÜKSEK

Bu durum sonucunda, 23 bin işçisinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de grev kararı alındı. Başta otobüs hizmetleri olmak üzere otopark, anaokulu ve kent temizliği gibi alanlarda belediye hizmetleri durma noktasına geldi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DUYURU

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerelerin on ana kadar sürdüğünü, ancak sonuç alınamadığını ifade etti.

OTOBÜS DURAKLARINDA KALABALIK

Diğer yandan, 23 bin işçinin greve çıkmasının ardından şehir genelinde yoğunluk oluştu. İşe gitmek isteyen kişiler, sabah saatlerinde yola çıkarak otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.