İzmir’de Büyük Çete Çözüldü!

DOLANDIRICI ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Dolandırıcılar her daim farklı yöntemler deniyor. Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililerin yaptığı uyarılara rağmen dolandırıcılık vakaları devam ediyor. Son olarak bu durum İzmir’de meydana geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde devre mülk sahiplerine odaklanan bir çete çökertildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Mağdurların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla elde eden dolandırıcılar, yabancı uyruklu bireyler adına çıkarılan hatlarla devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Kendilerini şirket temsilcisi olarak tanıtan çete üyeleri, dolandıracakları kişilerle lüks otel lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde ve kiraladıkları ofislerde bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenledi.

100 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Yüksek kar vaadiyle mağdurları ikna eden çete, vatandaşların banka bilgilerini ele geçirerek mağdurlardan habersiz çektikleri banka kredilerini kurdukları paravan gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin hesaplarına aktardı. Bu yöntemle toplamda 100 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle kandıran çeteyi tespit eden Mali Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait kişisel veriler, birçok dijital materyal, 10 bin dolar ve bir miktar altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 25 kişiden 17’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.