İzmir’de Çöp Yığınları Sorunu Var

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde birikmiş çöp yığınları ve yayılan kötü koku, halkın tepkisini çekiyor. Konak’ta bulunan 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler sokaklara ve kaldırımlara taşarak, sıcak havanın da etkisiyle çevreye rahatsız edici kokular yayıyor.

ATIK DEPOLAMA TESİSİNİN KAPANIŞI

Belediye yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını ve toplanan atıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerine sevk edildiğini dile getirdi. Ancak, bu uzaklığın çöp taşıyan TIR’ların geç kalmasına neden olduğunu ve bu durumun toplama işlemini aksattığını aktardı. Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise, konteynerlerden atıkların alınmasına rağmen çevreye taşan çöplerin hâlâ toplanmadığı gözlemlendi.

SU KESİNTİLERİ SORUNU

Kentin içme suyu barajlarındaki azalma nedeniyle bazı ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. Bu durum, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.