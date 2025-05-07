İzmir’de Dron İle Uyuşturucu Sevkiyatı

UYUŞTURUCU SEVKİYATI BAŞARIYLA ENGELLENDİ

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dronla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi sonrası harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu malzemeleri taşıyan dronu havada vurdu. Dronun düşmesiyle birlikte ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN SAKLAMA NOKTALARI BELİRLENDİ

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresler de tespit edildi. Operasyonda, 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.