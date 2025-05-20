İzmir’de Elektrik Olayı: Duruşma Ertelenmiş

İZMİR’DE ELEKTRİK FACİASI SONRASI DURUM

12 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde gerçekleşen sağanak yağış sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın ertelenen duruşması bugün yapıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıkların, sanıkların ve müşteki yakınlarının ifadeleri dinlendi.

SORUMLULUKLAR VE ELEŞTİRİLER

Duruşmada, yetkili firma ile belediye yöneticilerini hedef alan Ahmet Abi, “Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiştir. Döşemeselerdi ölüm gerçekleşmeyecekti” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA TEPKİ

Tutuklu sanıklardan itibaren yetkili firmanın Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ise bilirkişi raporuna itiraz etti. Külak, “Altında imzam olmayan, işe girmemden çok önce imzalanmış projenin imzacısı olarak gösterilmişim. 2019’daki arızayı bilmem gerektiğine karar vermişler. Gördüm ki bilirkişi raporunda büyükşehiri aklamadaki sorumlu benim. Çekinmeseler o gün yağan yağmuru bile benim yağdırdığımı iddia edebilirlerdi” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 11 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, yeni bilirkişi raporunun reddine ve Özge Ceren Deniz’in kardeşlerinin mahkemeye müdahil olma talebinin kabulüne hükmedildi. Duruşma, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol şartının kaldırılması ile birlikte 17 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.