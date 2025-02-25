İzmir’de Feci Kaza: Ünlü Çift Öldü

KAZA YERİ VE ZAMAN

Dün akşam saat 22.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir, kontrolünü kaybettiği 35 CER 11 plakalı otomobiliyle karşı şeride geçti ve R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı araca çarptı.

YARALILAR VE KAYIPLAR

Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücüler ile Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş adamı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

POLİSİN İNCELEMESİ

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri, olay yerinde incelemelere başladı. Kaza, yerel halk tarafından da endişeyle takip ediliyor.