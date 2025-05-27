İzmir’de İşçiler Grev İçin Hazırlanıyor

CHP’LI İZMİR BELEDİYESİ’NDE GREV HAZIRLIĞI

İzmir’deki CHP’li belediyelerde çalışan işçiler greve hazırlanıyor. Eyalette sıkça rastlanan çöp yığınları, 23 bin işçinin iş bırakmasıyla birlikte daha da artabilir. Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden olumlu bir sonuç elde edememeleri sebebiyle yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs’ta gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu. Genel-İş İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, halay çekerek sloganlar attı.

150 GÜNDÜR ÇABALANIYORUZ

Açıklama yapan Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini sona erdirmek için son 150 gündür tüm çabalarını sarfettiklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini halkın gözünde olumsuz yansıttığını belirten Topal, “Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve enteresan bir durum var. Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa’da, Denizli’de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durumu merakla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

SONUÇ BİLE ALAMADIK

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden beş ay geçmesine rağmen hâlâ bir sonuca varılamadığını dile getirdi. Belediyenin işçilere düşük ücret önerdiğini savunan Gül, “Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor” gibi yalan haberlerle İzmir halkı ile karşı karşıya getirilmek istendiğini belirtti. “Emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılıyor. Eğer çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa, sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teri ile dalga geçenlerindir. Perşembe sabahından itibaren ulaşım ve tüm hizmetler dahil grevde olacağız.” ifadelerini kullandı.