İzmir’de İZBAN Seferleri İptal Edildi

KAMU ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Kamu çalışanları, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemini başlatırken, İzmir’de raylı ulaşım da bu durumdan etkilendi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), gerçekleştirilen eylem nedeniyle bugünkü tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

İZBAN’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız.” ifadelerine yer verildi.

EYLEMİN ARKA PLANINDAKİ NEDENLER

Memur-Sen, yaklaşan zam görüşmeleri öncesinde taleplerini duyurmuş, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı içinse yüzde 46 zam talep etmişti. Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önermişti. Bunun yanı sıra, memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerisi de getirilmişti. Sendikalar, bu öneriyi yetersiz buluyor. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bugün yapılan iş bırakma eylemi ile taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci ise halen sürmekte.