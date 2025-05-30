İzmir’de Poşet İçinde Kemikler Bulundu

İKİMİZİN İÇİNDE İNSAN KALINTILARI BULUNDU

İzmir’in Bornova ilçesindeki Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm sebebiyle daha önce boşaltılan dört katlı bir binada insan kalıntıları tespit edildi. Hurdacılar, binada söküm işlemleri yaparken merdiven boşluğunda siyah poşetlere rastladı. Poşetleri açan işçiler, üç insana ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve birçok kemik parçasıyla karşılaştı. Büyük bir panik yaşayan hurdacılar, durumu derhal polis ekiplerine iletti. İhbarın ardından, olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı da bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

KAFATASLARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen ilk incelemelerde, bulunan kemiklerin insan kalıntılarına ait olduğu değerlendirildi. Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Bornova’da tespit edilen insan kalıntıları sonrasında emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Binanın geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ve olayın nasıl geliştiği detaylı bir şekilde incelenecek. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.