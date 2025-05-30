İzmir’de Poşet İçinde Kemikler Bulundu

İNSAN KALINTILARI BULUNDU

İzmir’in Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılan dört katlı bir binada insan kalıntıları ortaya çıktı. Hurdacılar, yaptıkları söküm işlemleri sırasında merdiven boşluğunda siyah poşetler buldu. Poşetleri açan işçiler, üç insana ait olduğu değerlendirilen kafatasları ile birçok kemik parçası ile karşılaştı. Hızla panikleyen hurdacılar, durumu hemen polise bildirdi. İhbar edilen olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı da bölgede kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Yapılan ilk incelemede kemiklerin insana ait olduğu tespit edildi. Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin öğrenilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Bornova’da insan kalıntılarının bulunmasının ardından emniyet güçleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmeye başladı. Binanın geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ve olayın gelişimi detaylı bir şekilde araştırılıyor. Soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü bilgisi alındı.