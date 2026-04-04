İzmir’de Sağanak Yağışlar Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yoğunlaşan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde arttığı gözlemlenen yağışlar, tarım alanları ile bazı yolların su altında kalmasına sebep oldu.

TARIM ARAZİLERİ VE SERALAR SU ALTINDA KALDI

Kesintisiz devam eden yağışlar, özellikle Balabanlı Mahallesi çevresinde yoğunlaştı. Tarım arazileri ve seralar suyla dolarken, üreticiler zor durumda kaldı.

KARA YOLU ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANMAKTA

Ödemiş-Tire kara yolunda meydana gelen su birikintileri, sürücülere zorlu anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla sürücüleri temkinli olmaları konusunda uyardı.

İŞ MAKİNLERİ SAHADA GÖREVDE

Ödemiş Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için traktörlerle yol kenarındaki kanallarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Gündem

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
Gündem

PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Gündem

Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Gündem

Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Gündem

Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.