İzmir’de Sağanak Yağışlar Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yoğunlaşan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde arttığı gözlemlenen yağışlar, tarım alanları ile bazı yolların su altında kalmasına sebep oldu.
TARIM ARAZİLERİ VE SERALAR SU ALTINDA KALDI
Kesintisiz devam eden yağışlar, özellikle Balabanlı Mahallesi çevresinde yoğunlaştı. Tarım arazileri ve seralar suyla dolarken, üreticiler zor durumda kaldı.
KARA YOLU ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANMAKTA
Ödemiş-Tire kara yolunda meydana gelen su birikintileri, sürücülere zorlu anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla sürücüleri temkinli olmaları konusunda uyardı.
İŞ MAKİNLERİ SAHADA GÖREVDE
Ödemiş Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için traktörlerle yol kenarındaki kanallarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.