İzmir’de Şalgam Suyuna Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir’in Torbalı bölgesinde bir bebek, şalgam suyu dolu bir kovanın içine düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. A. ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı. Balkonda ağzı açık bırakılan şalgam suyu dolu kovanın içine düşen bebeği gören annesi, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tıbbi müdahale ne yazık ki bebeğin yaşamını kurtaramadı. Olay sonrası polis ekipleri, annenin ifadesini almak için karakola götürdü.