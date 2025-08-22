İzmir’de Su Kesinti Planı Güncellendi

İÇME SUYU BARAJLARINDAKİ AZALMA

İzmir’de, içme suyu barajlarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ilçelerde su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren su kesinti planında değişiklik olduğu duyuruldu. Açıklamada “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcut durum devam etmekte; her gün 23.00-05.00 saatleri arasında bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dâhil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

KESİNTİ UYGULAMALARI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos’tan itibaren, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintilerinin yapılacağını bildirmişti.

KESİNTİLERİN SON TARİHİ

İZSU’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. Bu tarihten sonra su kesintilerinin durma durumu hakkında yeni bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.