İzmir’de Tartışma Büyüdü: Baba Yaralandı

OLAYIN GERCEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Üç Eylül Mahallesi’nde, 42 yaşındaki Rıza T. ile 75 yaşındaki babası Hasan T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir tartışma meydana geldi. Kısa sürede tansiyon yükselirken, Rıza T. yanındaki bıçakla babasına saldırdı.

YARALANAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı durumda olan Hasan T., ilk olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelerin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Babasının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisinin alındığı belirtildi. Rıza T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.