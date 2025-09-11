İzmir’de TIR Garajında Yangın Çıktı

İZMİR’DE TIR GARAJINDA YANGIN OLDU

İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan bir TIR garajında çıkan yangın sonucu, bir TIR ve dorsesi zarar gördü. Olay, Egemenlik Mahallesi’ndeki garajda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen yangın ihbarı üzerine, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için su sıkarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Yangın sonrası, durumu değerlendirmek amacıyla yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli inceleme başlatıldı.