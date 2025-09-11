Gündem

İzmir’de TIR Garajında Yangın Çıktı

YANGIN BORNOVA’DA BİR TIR GARAJINDA ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında çıkan yangında, bir TIR ve dorse zarar görüyor. Alınan bilgilere göre, Egemenlik Mahallesi’ndeki TIR garajında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına almayı başarıyor. Yangın sonucunda etkilenen bir TIR ve dorse bulunuyor. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatılıyor.

