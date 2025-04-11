İzmir’de Toplu Taşımaya Yüzde 25 Zam

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TOPLU TAŞIMA ZAMMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu taşımada yüzde 25 oranında bir zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar, yarından itibaren geçerli olacak. Bu zam ile birlikte tam biniş ücreti 25 lira olurken, öğretmen tarifesi 17.72 lira ve aylık 480 lira olan öğrenci abonman kartının fiyatları değişmeden kalıyor. Öğrenci biniş ücreti ise 10 lira olarak belirleniyor.

BİLET ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

90 Dakika Entegrasyon Sistemi çerçevesinde aktarmalar ücretsiz sunulacak. Ayrıca, Halk Taşıt Uygulaması dahilinde 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında biletlerde yüzde 50 indirim uygulanıyor. İzmir’deki yeni bilet ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

– İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseldi.

– Öğretmen biniş ücreti 17,72 TL olarak sabit kaldı.

– 60 yaş üstü vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL oldu.

– Öğrenci biniş ücreti 10 TL olarak belirlendi.

– 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87 oranında artış yapıldı.

– Öğrenci tarifesinde ise yüzde 16,55 oranında artış gerçekleşti.

– 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz kalmaya devam edecek.

– Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) fiyatı değişmedi.

DİĞER TARİFELERDE ZAMLI FİYATLAR

Kapsam içindeki diğer tarifelerde zamlı fiyatlar aşağıdaki gibidir:

– B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL

– C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL

– D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL

– E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL

– F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL

– G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL