İzmir’de Ulaşım Ücretine Zam Yapıldı

YENİ TARİFE UYGULAMASI

12 Nisan Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL olarak belirleniyor. Bununla birlikte, öğretmen tarifesi ve aylık Öğrenci Abonman Kartı’nın ücretleri değişmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarına uygulanan fiyat tarifesini güncellemek üzere toplandı. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım hizmetlerinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda zam yapılacak.

ARTIŞ ORANLARI

Kent merkezinde uygulanan tam tarifede yüzde 25 oranında bir artış sağlanıyor. İzmir’im Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye çıkarken, öğretmen biniş ücreti 17,72 TL olarak sabit tutuldu. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’ye, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL’ye yükseliyor. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde ise yüzde 16,55 oranında artış gerçekleştirildi. 65 yaş ve üstündeki binişler ise hala ücretsiz olmaya devam ediyor.

ABONMAN KARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Aylık 100 biniş ve 480 TL olarak uygulanan Öğrenci Abonman Kartı’nda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Ayrıca, 90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. Ek olarak, 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması ile yolcular, belirlenen saat dilimlerinde yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

DİĞER TARİFELERDE YENİ FİYATLAR

Diğer tarifelerdeki zamlı fiyatlar ise şu şekilde belirleniyor; B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL; C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km için tam 23,55 TL, her km başına 0,78 TL; D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL; E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL; F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL; G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL olarak belirleniyor.