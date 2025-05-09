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İzmir’de Yangın Çıkan ESHOT Otobüsü

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İZMİR’DE YANGIN OLAYI

İzmir’in Bayındır ilçesinde, Yakapınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan bir yangın, toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsünü etkisi altına aldı. Ödemiş Torbalı seferini yapan otobüs, aniden yanmaya başladı. Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İKİNCİ YANGIN

Ayrıca, geçtiğimiz hafta Bergama’da bir otobüsün de alev aldığı öğrenildi. Bu hafta içerisinde ESHOT otobüsü yangınının yaşanması, dikkatleri üzerine çekti. Bir haftada meydana gelen ikinci yangın, güvenlik endişelerini artırdı.

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