İzmir’deki Deniz Çekilmesi Normal Olay

DENİZ SEVİYESİ ÇEKİLDİ

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde deniz seviyesi çekilerek adacıkların oluşmasına neden oldu ve tekneler karaya oturdu. Ege Denizi’nde 28 Ocak tarihinden itibaren devam eden deprem fırtınası ise bu durumu yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı. İzmir’de 4 Şubat’ta etkili olan sert poyraz rüzgarı nedeniyle deniz seviyesinin azalma gösterdiği aktarıldı.

PARYAZ RÜZGARI SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

TUBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021’de ve 2022 yılında da gördük.” diyerek durumu açıklıyor. Ayrıca, poyrazın kuzeyden güneye doğru sert estikçe deniz suyu da güney yönüne doğru itiliyor.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Prof. Dr. Yaşar, çekilmenin özellikle Dikili’den başladığını belirtirken, “Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı” bilgisini paylaştı. Bilim insanları bu olayın doğanın bir parçası olduğunu vurguluyor ve doğadan korkulmaması gerektiğini ifade ediyor.