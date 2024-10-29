İzmir’deki Market Olayında Polis Hayatını Kaybetti

OLAYIN Meydana GELİŞİ

Olay, dün akşam saat 21.30 civarında İnönü Mahallesi 9501 sokaktaki markette gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ü.Ö. adlı şahsın işlettiği markete daha önce defalarca rahatsızlık veren kalabalık bir grup geldi. Bu grubun markete 3 otomobille geldiği ve içlerinden birinin M.A. olduğu, market sahibine arkadaşının ve bir müşterisinin ismini vererek kendisine borçları bulunduğunu bildirdiği iddia edildi.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA

Market sahibiyle grup arasında çıkan gerginliğe, markette bulunan ve istirahatli olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel de dahil oldu. Bu sırada grup içerisinden biri tabancayla market içinde 5 el ateş etti. Yüzde 50’lik beyin ölüm riski bulunan Temel, saldırganlar geldikleri araçlarla kaçarken sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Olay SONRASI GELİŞMELER

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için hemen harekete geçti. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel’i Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahaleleri sonucunda Temel yaşamını yitirdi. Temel’in cenazesi, olayın ardından yapılan incelemelerle İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.