İzmir’deki Polis Merkezine Saldırı Gerçekleşti

İZMİR BALÇOVA’DA POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne bir pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda ne yazık ki 2 polis şehit oldu ve aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amila ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır” bilgi verdi.

SALDIRGANIN POLİS MERKEZİNE SALDIRISI

Yaşanan bu korkunç olayın detayları da açığa çıktı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi Eren Bigül’ün, saat 08:30 civarında polis merkezinin önüne gittiği belirlendi. Saldırgan, burada pompalı tüfeği ile polis merkezine doğru ateş açtı. Bu esnada, karakolun önünde bulunan Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, diğer polis memurlarından Ömer Amila boyun bölgesinden ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Polis Memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ SALDIRGANLA ÇATIŞTI

Ayrıca olay sırasında polis merkezinin üst kısmındaki lojmanda oturan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah seslerini duyduktan sonra aşağıya indi. Saldırganla çatışmaya giren Aydemir, bu çatışmada şehit düştü. Saldırı, Türkiye’yi derin bir üzüntüye sevk etti ve toplumda büyük bir yankı uyandırdı.