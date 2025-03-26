İzmir’deki Protestolarda 10 Kişi Tutuklandı

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasına bağlı olarak protesto gösterileri sürüyor. İzmir’de, izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde polise taş ve sopalarla saldırdığı tespit edilen 65 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. 38 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve toplamda 55 kişi özgürlüğüne kavuştu.