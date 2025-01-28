İzmir Körfezi Kirlilik Soruşturması Başlatıldı

İZMAR KÖRFEZİ’NDEKİ KİRLETİCİ FAALİYETLER İÇİN CEZA UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle çeşitli tarihlerde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemeler kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) hakkında toplamda 6 ihlal tespit edildi. İZSU’ya, 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, kirliliğe sebep olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSU VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.